Apple explique pourquoi vous devriez acheter un Mac

Apple a mis en ligne aujourd’hui une nouvelle page d’explication “Why Mac” sur son site officiel Apple.com, qui, comme son nom l’indique, expose les raisons pour lesquelles vous devriez acheter un Mac.

Le Mac est “facile à maîtriser”, puissant et équipé de tonnes d’applications et de mises à jour logicielles gratuites : “Facile à maîtriser. Prodigieusement puissant. Le Mac est conçu pour vous permettre de travailler, jouer et créer comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Il offre de nombreuses apps intégrées, prêtes à utiliser. Grâce aux mises à jour logicielles régulières et gratuites, tout fonctionne parfaitement. Et si vous possédez déjà un iPhone, votre Mac vous semblera familier dès que vous l’allumerez.“

Le mini-site met l’accent sur la facilité de configuration d’un Mac et de migration des informations et des comptes, sur les caractéristiques du Mac et sur la simplicité d’apprentissage du système d’exploitation macOS.

Apple souligne que le Mac fonctionne parfaitement bien avec d’autres appareils comme l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch grâce à des fonctions de continuité, et évoque les fonctions de confidentialité introduites avec la puce M1 et la mise à jour macOS Big Sur.

Le nouveau site “Why Mac” est accessible depuis la page d’accueil, et il comprend des liens d’achat pour le MacBook Air, le MacBook Pro et l’iMac.