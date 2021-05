Mac M1 & iMac Pro d’occasion : les prix disponibles sur Mac2Sell

Cote argus des Mac mini M1 et MacBook M1

Les premières cotations des ordinateurs Apple à processeur M1 sont maintenant accessibles sur Mac2Sell, service indépendant de cotation des produits Apple de seconde main.

Révélés à la fin de l’année 2020, les Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air à processeurs M1 commencent, depuis le mois de mars, à être significativement disponibles auprès des vendeurs de produits reconditionnés et dans les différents services de petites annonces. Particuliers et professionnels peuvent désormais se référer à la cote Mac2Sell pour ces nouveaux produits, comme pour l’ensemble des autres ordinateurs et périphériques Apple, lorsqu’ils souhaitent évaluer leur valeur.

Mac M1 : un tournant dans les prix de l’occasion

L’irruption de la gamme M1, avec les Mac Mini et les portables en novembre 2020, puis, récemment, les iMac, provoque une restructuration significative du marché de l’occasion Apple. On constate que l’évolution technologique a provoqué une rupture dans les transactions de seconde main, avec, d’un côté, une très bonne tenue des prix des ordinateurs les plus récents, à processeurs Intel i5 et i7 ; et, d’autre part, un tassement de la valeur résiduelle des ordinateurs moins performants et/ou plus anciens. On surveille avec intérêt l’évolution cette tendance, pour voir si la montée en puissance du M1 dans la gamme Apple va déprécier tous les modèles à processeurs Intel de manière rapide et significative, ou si au contraire la raréfaction des portables à processeurs Intel va provoquer une ruée sur les modèles de seconde main.

iMac Pro : enfin, la cote de référence

Mac2Sell profite de cette mise à jour majeure pour proposer l’argus de l’iMac Pro, modèle sans doute éphémère mais assez prisé sur le marché de seconde main. Mac2Sell est accessible à l’adresse https://www.mac2sell.net