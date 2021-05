Microsoft ne fait pas de profit avec les ventes de Xbox

C’est ce qu’on appelle une déconvenue. La marque Xbox a avoué ne pas faire de profit avec la vente de ses consoles, ce qui est particulièrement embêtant pour celle qui veut concurrencer Sony et ses Playstation à succès. Lori Wright, la responsable du développement commercial de Microsoft pour la Xbox, a reconnu ce fait lors du procès opposant Apple et Epic Games, qui est toujours en cours.

Commission de 30%

À la question de la juge Yvonne Gonzalez Rogers « Microsoft a-t-il déjà réalisé un profit sur la vente d’une console Xbox ? », la responsable de Microsoft a répondu « non ». Comment le groupe fait-il donc pour gagner de l’argent ? Grâce à la vente de jeux dématérialisés, notamment. En effet, Microsoft prend une commission de 30% sur les jeux directement achetés depuis sa console. Mais aussi, et on le sait, avec son fameux Gamepass. La juge a également demandé à Lori Wright si Microsoft comptait modifier sa commission, ou autoriser des boutiques alternatives au Xbox Store pour acheter des jeux ou laisser les développeurs distribuer eux-mêmes leurs jeux. Non, a-t-elle répondu.

Rappelons que la commission du Microsoft Store sur PC va passer de 30 à 12% au 1er août. Mais pas pour la Xbox Lori Wright a alors expliqué que le marché de la Xbox est bien plus restreint que celui de Windows.