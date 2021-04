Sac à dos moto : lequel acheter pour transporter son ordinateur ?

Il existes de nombreux modèles de sacs à dos moto sur le marché, mais lesquels sont les plus adaptés pour transporter votre ordinateur portable ? Retrouvez notre top 3 des meilleurs sacs à dos destinés aux motards connectés !

Sac à dos Givi EA129

Le premier sac à dos moto que nous souhaitons présenter est le Givi EA129, qui devrait répondre à toutes vos attentes.

D’un capacité de 15 litres, il propose une grand poche capable d’accueillir votre ordinateur portable allant jusqu’à 17 pouces. On aime son revêtement imperméable pour transporter touts vos affaires sans tracas, même en temps de pluie. Bien sûr, le Givi EA129 est également doté de multiples poches intérieures et latérales.

Son prix public conseillé est de 74 euros, mais il est possible de le trouver moins cher sur des sites comme Speedway.fr qui propose par exemple une promo de 10% (pour un prix final de 66,60 euros) pendant encore quelques jours sur ce sac à dos pour motard.

Puisque ce sac à dos allie praticité et sécurité, sachez qu’il est également adapté à vos trajets la nuit : le Givi EA129 est fabriqué en un matériau réfléchissant et possède des inserts jaunes fluorescents. Enfin, pour un confort absolu, le dossier et les bretelles sont rembourrés.

Alpinestars Charger Pro

Le second sac à dos moto que nous souhaitions vous présenter aujourd’hui est l’Alpinestars Charger Pro. Semi-rigide, il assure un confort total avec son harnais réglable, sa fermeture magnétique et sa forme aérodynamique.

Au niveau des poches, il y a de quoi faire. Ce sac à dos pour motard peut accueillir un ordinateur portable et s’assurer qu’il ne bouge pas grâce à une sangle de fermeture. Il propose également plusieurs petites poches facilement accessibles, donc certaines sont amovibles au niveau de la ceintures.

Le prix public conseillé de l’Alpinestars Charger Pro est de 119,95 euros, mais Speeday.fr le propose par exemple à 113,90 euros en ce moment sur sa boutique en ligne (soit une réduction de 5%).

Pour les adeptes de la marque, ce sac à dos est doté d’une poche capable d’accueillir une protection dorsable Alpinestars Nucleon KR-Celli ainsi qu’un porte casque.

Pour finir, l’Alpinestars Charger Pro est vendu avec une housse de pluie pour maintenir toutes vos affaires au sec par temps de pluie.

Point 65° N Boblbee GT 20L

Pour clore ce top 3, nous souhaitions vous présenter un modèle de sac à dos moto haut de gamme réservé donc à ceux qui ont un certain budget : le Point 65° N Boblbee GT 20L.

Pour les connaisseurs, ce sac à dos est agréé CE EN 1621-2-2003 et propose l’une des meilleures dorsales moto du marché, ce qui le rend capable d’absorber la majorité des chocs. Sa forme en “S” répartit la charge afin de soulager votre dos et vos lombaires.

Et puisque c’est le sujet de l’article, le Point 65° N Boblbee GT 20L propose un compartiment pour y ranger votre ordinateur portable jusqu’à 14 pouces (33x23x5 cm). Une pochette à portée de main (au niveau de l’épaule) pour y mettre votre téléphone est également présente.

La capacité de 20 litres du Point 65° N Boblbee GT vous permettra de transporter tout votre matériel, même les objets fragiles. Il est également doté d’une fermeture élastique et est résistant à l’eau.

Concernant son prix Web maintenant, ce sac à dos pour motard est fixé à 299,25 euros mais là encore, Speedway.fr le propose en promotion jusqu’à la fin du mois à 274,95 euros, soit une réduction de 25 euros.