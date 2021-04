Apple prévoit toujours son casque de réalité mixte pour 2022

Ming-Chi Kuo avait précédemment déclaré que le casque de réalité mixte d’Apple ferait ses débuts au milieu de l’année prochaine. Dans une nouvelle note obtenue par MacRumors, l’analyste confirme une fois de plus qu’Apple prévoit de présenter son casque de réalité mixte en 2022.

Les informations que nous connaissons sur le casque d’Apple sont rares, mais selon un récent rapport, il sera doté de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et de deux écrans 8K équipés d’une technologie d’eye-tracking. Il est important de noter que le casque de réalité mixte d’Apple est différent des lunettes AR dont on parle depuis longtemps et qui sont appelées Apple Glasses. Leur lancement est prévu en 2025.

Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple avait l’intention d’annoncer un casque de réalité mixte lors d’un événement dans les “prochains mois”. Si, à première vue, Kuo et Bloomberg font état de calendriers différents concernant ce casque, c’est parce qu’ils pourraient faire référence à deux produits distincts.

Bloomberg avait précédemment indiqué que le premier casque de réalité mixte d’Apple serait un appareil haut de gamme, coûteux et de “niche” destiné principalement aux développeurs.

Apple pourrait ainsi décider de présenter un casque destiné principalement aux développeurs afin de leur donner le temps de préparer leurs applications et leurs jeux pour la future expérience de réalité mixte avant qu’ils ne soient expédiés aux clients. Kuo, qui affirme qu’un casque ferait ses débuts en 2022, fait quant à lui probablement référence à un produit grand public.

Apple tiendra sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) le 7 juin prochain, au cours de laquelle elle annoncera les mises à jour majeures de tous ses systèmes d’exploitation. Bien qu’aucun rapport ne l’ait suggéré jusqu’à présent, de nouvelles annonces matérielles pourraient également faire leur apparition…