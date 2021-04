ONLYOFFICE iOS : éditer et collaborer sur des documents sur iPhone & iPad

Vous savez déjà vers quels outils vous tourner pour éditer et coéditer les documents sur votre Mac. Cependant, de plus en plus souvent, nous ne sommes pas proche d’un poste de travail et il nous arrive d’ouvrir et éditer des documents partout où que nous soyons. Comment faire pour être toujours bien équipé et pouvoir travailler pleinement et même collaborer depuis votre smartphone ou tablette sous iOS ?

Ça vous dirait de vous procurer une suite bureautique mobile performante totalement gratuite qui n’inclut ni publicité, ni achats intégrés ? En voilà une : ONLYOFFICE Documents pour iOS qui comprend tout-en-un quatre logiciels – traitement de texte, tableur, outil de présentation et visionneuse de fichiers PDF.

Comment accéder aux documents

Une fois téléchargée, lancez ONLYOFFICE Documents en cliquant sur l’icone ci-dessous :

A l’étape suivante, vous allez pouvoir sélectionner où travailler sur les documents :

Vous êtes en mesure :

d’ouvrir, créer et éditer des documents texte, des classeurs et des diaporamas stockés sur votre iPhone ou iPad en mode déconnecté ;

de lancer la rédaction collaborative en vous connectant à votre compte perso ou professionnel ONLYOFFICE ;

de relier l’appli avec un service de stockage tiers tel que Nextcloud, ownCloud ou tout autre supportant le protocole WebDAV.

Vous avez toujours tous vos documents à portée de la main tout en basculant entre les services de stockage.

ONLYOFFICE Documents pour iOS : éditer et protéger les documents

La suite mobile permet de travailler pleinement sur :

les documents textes – personnaliser les polices, les tailles, les couleurs, les paragraphes, organiser le texte à l’aide des listes à puces et numérotées, insérer les images, les tableaux, les graphiques et les formes ;

les classeurs – bien organiser, filtrer et trier vos données, effectuer les calculs à l’aide de plus de 450 fonctions ;

les présentations – sélectionner le thème du diaporama, le jeu de couleurs, la taille d’une diapositive, ajouter les transitions entre les diapositives.

Une fois le document finalisé, vous pouvez l’exporter au format souhaité ou l’imprimer via AirPrint.

Pour éviter toute modification indésirable, appliquez le mot de passe afin de verrouiller l’accès aux fichiers locaux ou stockés dans les services tiers comme ownCloud :

ONLYOFFICE Documents pour iOS : partager et co-éditer les documents

La rédaction collaborative est disponible lorsque vous êtes connectés au cloud ONLYOFFICE.

Imaginez une situation : vous êtes en voyage d’affaires dans une autre région, votre collègue est bloqué dans un énorme embouteillage en route vers le bureau et votre patron est à l’aéroport en partant en vacances. Vous recevez un courriel d’un client important qui vous demande de valider le texte du contrat et le signer d’urgence. Comment faire pour ne pas louper une bonne affaire ? Partagez le texte du contrat avec les collègues et réunissez-vous autours du document.

Définissez le degré de collaboration en fonction du rôle de chacun :

accès complet pour que tous vos collègues puissent faire leurs modifications en temps réel ;

lecture seule qui accorde à vous co-auteurs le droit d’afficher le contenu du document sans l’éditer ;

révision qui sert de « stylo rouge » pour souligner des phrases, marquer les fautes d’orthographe et ajouter des suggestions d’amélioration dans les marges.

Dès que tous les rôles sont distribués, vous pouvez vous mettre à collaborer sur le document où que vous soyez : laissez les commentaires à un extrait du texte ou à un document entier, communiquez via une messagerie instantanée sans quitter l’interface des éditeurs, suivez l’évolution du document en acceptant ou rejetant les apports de vos co-auteurs.

Paramétrer l’application ONLYOFFICE Documents pour iOS

Facile d’installation et de l’utilisation, l’application peut être configurée juste en quelques clics via la section « Paramètres ». Vous êtes capables de :

verrouiller l’accès à l’application en appliquant un mot de passe,

gérer l’espace de stockage.

Cet onglet contient également les informations sur l’éditeur et la version de l’application, aussi bien que les contacts d’assistance technique.

Pour explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez l’application gratuite sur l’App Store qui est compatible avec tous les iDevices.

Vous pouvez également travailler sur des documents dans votre navigateur mobile. Veuillez noter que l’éventail d’outils dont l’appli mobile et la version mobile web disposent ne sont pas tout à fait les mêmes.

A titre de rappel, les outils ONLYOFFICE sont aussi disponibles sous Mac.

Pour accéder à la version de la suite la plus complète, rendez-vous sur la version web de votre ONLYOFFICE Workspace et accédez aux outils d’édition et de co-édition des documents avancés.