Spotify dévoile Car Thing, un écran tactile pour streamer sa musique en voiture

Spotify a annoncé hier son premier appareil intitulé “Car Thing“. Il s’agit ni plus ni moins qu’un écran tactile qui se branche sur la prise allume-cigare d’une voiture et permet de diffuser en Bluetooth (entre autres) sa musique personnelle dans sa voiture.

Spotify cherche à fournir un produit pour les clients qui souhaitent une expérience d’écoute en voiture “plus transparente” et personnalisée, notamment dans le grand nombre de voitures qui ne prennent pas en charge les systèmes d’infodivertissement modernes.

Car Thing s’adresse aux abonnés Spotify Premium et dispose d’un écran tactile, d’un bouton pour la navigation, de fonctions de contrôle vocal et de quatre boutons configurables par l’utilisateur pour un accès rapide vers ses musiques préférées, ses podcasts ou encore ses playlists.

Plusieurs façon de communiquer avec Car Thing

L’interface utilisateur s’inspire de l’application mobile Spotify pour être familière aux utilisateurs, et il est possible de choisir entre les commandes tactiles, les commandes vocales “Hey Spotify” ou la navigation physique via le bouton. Car Thing fonctionne en Bluetooth, ou via un câble AUX ou USB, et il existe une variété de supports fournis avec l’appareil pour s’assurer qu’il s’adapte correctement au tableau de bord.

L’appareil est livré avec trois types différents de supports de tableau de bord et de ventilation à choisir, un chargeur de voiture et un câble USB-C.

Dans un premier temps, Car Thing sera gratuit pendant une période limitée, les utilisateurs sélectionnés n’ayant à payer que les frais d’expédition. Cela s’explique par le fait que Spotify considère encore Car Thing comme un objet expérimental.

Lorsqu’il sera commercialisé, Car Thing sera disponible au prix de 79,99 dollars, mais on ne sait pas encore quand cela aura lieu. Car Thing est proposé sur invitation uniquement via son site web aux abonnés américains de Spotify Premium possédant un smartphone. Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur la liste d’attente.