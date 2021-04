Hack LinkedIn : les données de 500 millions de comptes en fuite

C’est la débandade côté LinkedIn. Une base de données de 500 millions de comptes LinkedIn a fuité, et est actuellement en vente par un hacker. Ainsi, s’y retrouvent les prénoms, noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, informations sur le lieu de travail, sexe, identifiants LinkedIn, liens vers les profils, liens vers d’autres réseaux sociaux et des données sur le métier, rapporte CyberNews.

Facebook dans la même situation il y a quelques jours

Le hackeur a proposé un échantillon de deux millions de comptes pour prouver ses dires. Il souhaite un minimum de 1000 dollars pour fournir l’intégralité des données des 500 millions de comptes. Le réseau social, qui concerne les sphères professionnelles et possédé par Microsoft, a tenu à réagir :

“Nous avons enquêté sur un prétendu ensemble de données LinkedIn qui a été mis en vente et avons déterminé qu’il s’agit en fait d’une agrégation de données provenant d’un certain nombre de sites et de sociétés. Il comprend des données de profils de membres accessibles au public qui semblent avoir été extraites de LinkedIn. Il ne s’agit pas d’un piratage de LinkedIn et aucune donnée de compte privé de membre de LinkedIn n’a été incluse dans ce que nous avons été en mesure d’examiner.“

Le week-end dernier, Facebook a également connu une situation similaire, avec un hackeur ayant mis en ligne gratuitement les données de 533 millions d’utilisateurs…