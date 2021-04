Apple pourrait vendre jusqu’à 250 millions d’iPhone en 2021, un record

Au cours de l’exercice 2021, Apple pourrait vendre entre 240 et 250 millions d’iPhone selon Dan Ives, analyste chez Wedbush. Le géant américain battrait ainsi son précédent record, avec 231 millions d’iPhone vendus au cours de l’exercice 2015.

“Alors que TheStreet prévoit environ 220 millions d’iPhone pour l’exercice fiscal 21, nous pensons que sur la base de cette trajectoire actuelle et dans un cas haussier, Cupertino a le potentiel de vendre plus de 240 millions d’unités (~250 millions pourraient être aussi plausible – un chiffre impressionnant), ce qui éclipserait facilement le précédent record d’Apple de 231 millions d’unités vendues dans l’exercice fiscal 15“, a déclaré Ives, dans une note de recherche partagée avec MacRumors aujourd’hui.

Ives estime que 350 millions d’utilisateurs d’iPhone dans le monde sont actuellement susceptibles de changer de smartphone Apple, ce qui, selon lui, va se traduire par “un super cycle de mise à niveau sans précédent” pour la marque à la pomme cette année.

Si ces prévisions s’avèrent exactes, la gamme d’iPhone 12 pourrait s’avérer la plus populaire depuis l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus, qui ont connu une forte demande après leur lancement en septembre 2014 en raison de la taille plus importante de leur écran. À l’époque, Samsung proposait déjà plusieurs smartphones avec des tailles d’écran égales ou supérieures à 5 pouces.