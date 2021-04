USPORTY : l’app qui permet de faire du sport en temps de Covid-19

Disponible depuis fin 2020 sur Android et bientôt sur iOS, l’application USPORTY offre aux sportifs (et aux débutants) une nouvelle manière de s’entraîner. Elle permet de rencontrer d’autres sportifs partageant la même passion et de se dépenser sur l’un des 30000 lieux sportifs gratuits, publics et libres d’accès en France. Comme chaque effort mérite une récompense, l’application fait gagner des points et des cadeaux (Nutrition, Sportwear, …) pour chaque séance de sport terminée.

Aujourd’hui, nous faisons trop peu de sport et nous consommons souvent des aliments de mauvaise qualité. Qu’ils soient trop gras, trop sucrés ou trop salés, ils affectent notre santé physique et mentale. De plus, avec la crise de la COVID19 et les restrictions sanitaires associées, notamment la fermeture des salles de sport, beaucoup de sportifs ont fortement ralenti, voire stoppé leurs activités physiques. USPORTY a été conçu pour motiver les sportifs (et les moins sportifs) à faire du sport gratuitement en extérieur et à avoir une vie saine et équilibrée.

Après une inscription ultra simplifiée (via Google, Facebook ou avec email), les sportifs peuvent créer et rejoindre des événements sportifs dans toute la France. Ils ont le choix entre plus de 60 sports différents. Cela permet d’avoir une communauté très variée et de faire découvrir de nouvelles disciplines.

Faire du sport gratuitement

Tout le monde n’a pas 500€ à dépenser pour s’inscrire dans une salle de sport ou dans un club. Les utilisateurs ont accès à plus de 30.000 lieux sportifs publics, gratuits et libres d’accès en France.

Être récompensé

Les sportifs sont récompensés pour chaque séance de sport terminée. Ils reçoivent des points et des récompenses (codes promo, cadeaux, …) chez les nombreux partenaires (nutrition, sportwear, …) de USPORTY.

En quelques mois, USPORTY a su attirer plus de 12000 sportifs (entre 100 et 200 nouvelles inscriptions par jour). Plus de 300 événements sportifs ont été créés à travers toute la France et plus de 100 récompenses ont déjà été distribuées aux sportifs (liste complète des partenaires sur le site).

USPORTY, application entièrement gratuite pour les utilisateurs, est disponible sur Android via le Play Store de Google. La version iOS (depuis l’App Store d’Apple) sera disponible très prochainement.