LG quitte le monde des smartphones

Après cinq années de pertes financières et d’incertitudes quant à l’avenir de ses téléphones mobiles, LG Electronics a annoncé aujourd’hui son intention de fermer sa division “smartphones“.

Dans un communiqué de presse, LG indique que la décision d’arrêter son activité de smartphones lui permettra de se concentrer sur d’autres secteurs tels que l’intelligence artificielle, l’informatique domestique et les solutions interentreprises.

Malgré ses difficultés récentes, LG a connu de multiples succès sur ce marché “incroyablement concurrentiel“, notamment en teasant le premier smartphone enroulable au monde. Pour ses appareils encore entre les mains de clients du monde entier, LG affirme qu’elle continuera à fournir une assistance aux utilisateurs et vendra ses téléphones jusqu’à épuisement du stock actuel.

La fin des smartphones LG n’a rien de surprenant

En mars, LG envisageait déjà de se retirer de l’industrie des smartphones, même si, à l’époque, les rumeurs laissaient entendre que l’entreprise visait à vendre l’activité plutôt qu’à la fermer complètement. Toutefois, l’absence de croissance significative et d’adoption par le grand public au cours des dernières années a empêché la société de trouver un acheteur potentiel.

Malgré cette fermeture, LG affirme qu’elle conservera certaines des avancées fondamentales que son activité smartphone a réalisées au fil des années, y compris la recherche et le développement de la 6G et de la connectivité, qui seront appliquées aux produits existants et futurs.

Bien que la fermeture ait été annoncée aujourd’hui, LG dit s’attendre à ce que sa division mobile cesse complètement ses activités d’ici au 31 juillet prochain.