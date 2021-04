Apple réfléchit à un écran “lenticulaire” avec effet “3D”

On n’arrête pas l’innovation chez la marque à la pomme. Apple, après avoir livré un iPhone 12 Pro à la pointe de la technologie et une puce M1 qui écrase la concurrence, réfléchir actuellement à un tout nouveau moniteur qui révolutionnerait le secteur de la technologie. La firme de Cupertino a en effet déposé il y a peu de temps un tout nouveau brevet qui porte sur une dalle “lenticulaire”.

Lenticulaire ? Kézako ? Dans les grands lignes, cette technologie permettrait d’afficher un objet 3D sous différents angles en fonction de la position de l’utilisateur. Un peu comme les cartes 3D que l’on vendait il y a encore quelques années. Ainsi, différents contenus pourraient être affichés selon le placement d’un utilisateur, et ce, sur une seule et même dalle.

Mais quel intérêt ? On se le demande aussi. Apple prend l’exemple d’une box Apple TV, liée de manière différente aux utilisateurs. “Un premier utilisateur (# 120A) peut être associé à des métadonnées indiquant que le premier utilisateur a la permission de regarder des émissions de télévision classées TV-MA ou moins, tandis que le deuxième utilisateur (# 120B) est associé à des métadonnées indiquant que le deuxième utilisateur a la permission de regarder des émissions de télévision classées TV-PG ou moins. Ainsi, le premier contenu (# 130A) peut inclure une émission de télévision classée TV-MA et le second contenu peut inclure une émission différente (classée TV-PG ou moins) ou une version censurée de l’émission télévisée classée TV-MA.” À voir donc ce qu’il en résultera !