Resto du coin, l’app qui soutient les restaurants locaux

La crise sanitaire a totalement changé nos habitudes de consommation. Aujourd’hui, la livraison à domicile est devenue habituelle. Certes, le marché est occupé en grande partie par les géants Uber Eats, Just Eat et Deliveroo, mais la porte est toujours ouverte pour les nouveaux venus. Dernièrement, l’application Resto du coin s’est lancée en France pour concurrencer les mastodontes de la livraison de repas.

Soutenir les restaurants locaux : tel est le principal objectif de la start-up dirigée par quatre personnes. Selon les dires de son fondateur Yonathan Malet, Resto du coin est la solution la moins chère sur le marché de la livraison de repas à domicile. En effet, la marge de la jeune pousse est de 1 euro (quel que soit le montant de la commande), alors que la commission facturée par Deliveroo et Uber Eats atteint 30 %. C’est un point que la start-up essaie de mettre en valeur pour se différencier de la concurrence.

Au départ, seule la vente à emporter était disponible sur Resto du coin. Depuis fin février, le fondateur indique que les livreurs sont prêts à faire le déplacement pour le bonheur des clients. D’ailleurs, les livreurs qui souhaitent rejoindre la start-up peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site restoducoin.com. Notons que le montant de la course est fixé à 5 euros, alors qu’il n’est que de 3 euros chez les concurrents. Dans les faits, le client paie 1,90 euro et le reste est financé par les restaurants.

Pour finir, Resto du coin recense des restaurants à Paris, en Île-de-France, à Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Marseille, Strasbourg, Toulouse et Toulon. Pour l’heure, plus de 300 restaurants sont disponibles sur l’application et la start-up espère atteinte 1000 établissements d’ici la fin de l’année. À noter que l’appli a déjà été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois dans l’Hexagone.