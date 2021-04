iMac 2021 : un écran supérieur à 27 pouces ?

Le leaker l0vetodream a confirmé hier les rumeurs selon lesquelles l’un des futurs iMac, dont le lancement est prévu dans le courant de cette année 2021, sera doté d’un écran dont la taille serait supérieure au plus grand modèle de la gamme iMac actuelle.

Apple commercialise actuellement un iMac de 21,5 pouces et un autre de 27 pouces. Selon les rumeurs, Apple envisage de les remplacer par des modèles plus modernes et plus performants. Pour rappel, son ordinateur de bureau n’a pas reçu de refonte importante depuis 2012.

Selon l0vetodream, le nouveau modèle qui remplacera l’iMac de 27 pouces sera doté d’un écran plus imposant. Cela semble relativement probable au regard des autres bruits de couloirs à son sujet. Bloomberg a rapporté que le nouvel iMac présentera des bords plus fins, la suppression du menton métallique et une conception similaire à celle du Pro Display XDR. Le Pro Display XDR, le moniteur haut de gamme autonome d’Apple, est doté d’un écran de 32 pouces.

En plus d’être redessiné, le nouvel iMac 2021 sera équipé de puces Apple Silicon de nouvelle génération. Selon Bloomberg, Apple teste en interne des puces comportant jusqu’à 16 cœurs haute performance et quatre cœurs à haute efficacité énergétique. Jon Prosser, l’auteur de la fuite, suggère également que les nouveaux iMac seront disponibles en plusieurs couleurs.