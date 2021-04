Top 3 des apps iPhone gratuites pour les gamers

L’App Store est le paradis des joueurs et propose un remarquable catalogue de titres. Mais saviez-vous qu’il existe aussi des apps dédiées aux passionnés de jeux vidéo ?

Votre univers n’en finit pas de se transformer. Découvrez des apps qui vous permettront de communiquer avec des joueurs du monde entier, ou encore d’enregistrer et de diffuser vos parties.

Diffusez sur votre propre chaîne avec Twitch

Vous venez encore une fois de vaincre un boss impitoyable ou de franchir un niveau ultime. Pourtant, personne n’est là pour vous acclamer et vous devez savourer seuls votre victoire.

Avec Twitch, tout cela va changer. Cette plateforme permet aux joueurs de diffuser en direct leurs parties, de discuter entre utilisateurs, et même de se construire un fan club.

Profitez-en pour visionner les vidéos des meilleurs joueurs (et vous inspirer de leurs tactiques afin d’avancer vers la victoire).

Discutez avec d’autres passionnés sur Discord

L’industrie du jeu vidéo ne cesse d’évoluer, et jouer est maintenant une expérience sociale à part entière. La plateforme de chat Discord l’a compris et rassemble déjà des milliers de joueurs dans le monde.

Il est très facile d’y créer ses propres canaux de conversation, d’intégrer l’app à d’autres services tels que Xbox Live, Reddit et Twitch, ou encore d’inviter ses amis. La plateforme est entièrement gratuite mais l’abonnement (mensuel ou annuel) à Discord Nitro donne accès à des bonus spéciaux.

Reddit : à vos mèmes !

Tout ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo est sur Reddit, le forum social où vous pouvez découvrir les derniers événements, poster vos mèmes Skyrim, ou encore partager des photos de votre collection intégrale de cartouches Pokémon.

Grâce à Reddit, vous ne raterez plus rien de l’actualité du monde vidéoludique et pourrez partager vos contenus (liens, vidéos, photos, etc.) avec la communauté à tout moment. Les thématiques qui vous intéressent sont organisées en forums et sous-forums auxquels les utilisateurs participent en déposant des commentaires et en posant des questions.