Justice League : comment le voir à sa sortie en France, le 18 mars ?

La date approche à grands pas ! Si vous ne vivez pas dans une grotte depuis deux ans, vous n’êtes pas sans savoir que Warner Bros prépare une version spéciale de Justice League, ce film qui avait fait un bide commercial et critique à sa sortie. L’oeuvre, qui met en scène Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et consorts, était sortie dans un piteux état en raison du drame familial qui avait touché son réalisateur, Zack Snyder. Les finalisations avaient alors été confiées à Joss Whedon, derrière les Avengers de Marvel – en avait résulté un film entre deux chaises, très critiqué.

À acheter uniquement

Zack Snyder a réussi à convaincre les studios de reprendre son titre et d’en faire une version longue de 4 heures, uniquement disponible en ligne. Le film sera disponible dès le 18 mars, sur tout un panel de plateformes. Voici la liste :

Application Apple TV

iTunes

Canal VOD

Orange VOD

Google Play

YouTube

Amazon Prime Video

PlayStation Store

Xbox (Microsoft Store)

Rakuten TV

Filmo TV

UniversCiné

Bbox VOD

Vidéofutur

SFR VOD

Il faudra donc acheter Justice League pour pouvoir en profiter dès le 18 mars prochain, et attendre le 31 mars pour avoir la possibilité de le louer. Le prix n’a pas encore été communiqué.