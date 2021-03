WhatsApp teste les images éphémères à la Snapchat

WhatsApp teste actuellement les images éphémères dans les discussions, permettant aux destinataires de ces dernières de les visualiser une seule fois, sans pouvoir les enregistrer sur leurs appareils (en théorie…).

Les captures d’écran publiées sur Twitter par WABetaInfo, qui partage fréquemment des fuites et des rapports relatifs à WhatsApp et aux fonctionnalités à venir, montrent une interface dans laquelle l’expéditeur peut choisir d’envoyer une image capable de s’autodétruire.

Si une image est envoyée de façon éphémère, le destinataire a ainsi une unique chance de la voir et ne pourra pas l’enregistrer ou l’exporter sur son appareil iOS ou Android.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021