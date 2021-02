Google teste un mode sombre pour la recherche sur ordinateur

Google teste un mode sombre sur la version pour ordinateur de son site Web de recherche, à la manière de celui proposé depuis macOS Mojave sur les ordinateurs Apple. Cela permet d’atténuer les problèmes de fatigue oculaire des personnes travaillant toute la journée derrière un écran.

Le test semble être limité pour le moment, mais l’on sait déjà d’après The Verge que le thème gris très foncé de la page d’accueil Google s’étend également aux résultats de recherche.

On ne sait pas quand le mode sombre pour la recherche de bureau sera officiellement déployé dans le monde entier. “Nous testons toujours de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs, mais nous n’avons rien de spécifique à annoncer pour le moment“, a déclaré Google à The Verge.

Ce n’est pas non plus la première fois que le mode sombre apparaître sur la recherche de bureau de Google. La fonctionnalité a été testée pour certains utilisateurs en décembre, mais a ensuite discrètement disparu de la circulation…

Apple et son mode sombre

Apple a introduit le mode sombre en 2018 avec macOS Mojave et iOS 13, et la prise en charge de celui-ci est désormais une fonctionnalité de base sur la plupart des applications natives et tierces sur mobile et ordinateur de bureau.

Il est impossible de dire quand changement verra le jour chez Google. En attendant, il existe des méthodes alternatives disponibles pour se débarrasser du fond blanc de vos recherches Google, comme l’extension Dark Reader, disponible sur Safari, Chrome, Firefox et Microsoft Edge.