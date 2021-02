Les stocks de PS5 ne seront pas optimaux avant le second semestre

C’est ce qu’on appelle avoir manqué le coche : si vous n’avez pas acheté de Playstation 5 au jour J des réservations, il est fort possible que vous deviez patienter encore de nombreux mois. C’est en surface ce qu’explique le PDG de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, qui a affirmé auprès du Washington Post et du Financial Times que le stock de Playstation 5 ne devrait s’améliorer qu’à partir du second semestre 2021.

La situation va s’améliorer au fil des mois

La demande pour la PS5 « a été plus importante que ce que nous avions prévu », a déclaré Jim Ryan au Washington Post. « Ce point, ajouté à la complexité des questions relatives à la chaîne d’approvisionnement, a entraîné une offre légèrement inférieure à ce que nous avions initialement prévu », a-t-il ajouté. Mais il assure que la production connaît une « augmentation constante ». La situation va s’améliorer au fil des mois. Mais il devrait y avoir un vrai changement à partir du second semestre.

« Il existe très peu de baguettes magiques que l’on peut agiter », reconnaît le PDG de Sony Interactive Entertainment, assurant ainsi qu’il est très compliqué de produire en masse en cette période de Covid et d’augmentation du prix des composants. Le dirigeant en profite pour dire qu’un acheteur de PS5 sur quatre n’avait pas de PS4. Il indique par ailleurs que 50% des propriétaires d’une PS5 sont des petits nouveaux sur le Playstation Network.