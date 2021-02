iPhone 13 : modem Snapdragon X60 de Qualcomm & plusieurs améliorations 5G ?

La future gamme d’iPhone 13 d’Apple sera dotée d’un modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm, et Samsung se chargera de produire la puce, selon DigiTimes.

Gravé en 5 nm, le X60 a une efficacité énergétique supérieure et une taille réduite par rapport au modem Snapdragon X55 à 7 nm utilisé dans les iPhone 12, ce qui pourrait permettre à la batterie de bénéficier d’une meilleure durée de vie.

Avec le modem X60, les iPhone 13 seraient également capables d’agréger simultanément les données 5G des bandes mmWave et sub-6GHz pour obtenir une couverture réseau à haut débit et à faible latence.

Qu’est-ce que la mmWave ?

La mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promet des vitesses ultra-rapides sur de “courtes” distances, ce qui le rend le mieux adapté aux zones urbaines denses. En comparaison, la 5G sub-6 GHz est généralement plus lente que la mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, desservant ainsi mieux les zones rurales. La prise en charge de la mmWave sur les iPhone 12 est pour l’instant limitée aux États-Unis, mais des rumeurs suggèrent que les modèles d’iPhone 13 pourraient prendre en charge mmWave dans d’autres pays.

En 2019, Apple et Qualcomm ont réglé leur bataille juridique et ont conclu un accord de plusieurs années concernant la production de chipset, permettant à Apple d’utiliser les modems 5G de Qualcomm. Un document judiciaire a révélé qu’Apple utiliserait probablement le modem X60 pour les iPhone de 2021, suivi du modem Snapdragon X65 récemment annoncé dans les iPhone de 2022.

Le X65 est le premier système de modem et d’antenne 5G 10 Gigabits (vitesse théorique par seconde) au monde pour smartphone. Bien que les vitesses de téléchargement réelles seront certainement plus lentes que cela, le X65 présente de nombreux autres avantages, notamment une efficacité énergétique améliorée, une meilleure couverture pour les bandes mmWave et sub-6 GHz, et la prise en charge de toutes les fréquences mmWave commercialisées dans le monde.

À partir de 2023, Apple devrait commencer à utiliser ses propres modems 5G internes dans les iPhone.