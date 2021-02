iPhone 13 : 120 Hz et un écran toujours allumé

Le bal des rumeurs reprend concernant le prochain smartphone à la pomme. L’iPhone 12 n’a que quelques mois que l’on parle déjà de l’iPhone 13. Selon des fuites du reconnu leaker Max Weinbach, en collaboration avec le youtubeur EverythingApplePro, l’iPhone 13 Pro aurait notamment droit à un superbe écran fonctionnant en 120 Hz, pour disposer d’une fluidité de toutes les instants. Il reprendrait ainsi ce que proposent déjà les iPad Pro. La technologie LTPO serait ainsi proposée.

Les iPhone 13 Pro pourraient également avoir droit au dispositif Always on Display, avec donc un écran toujours allumé. Cela permettrait ainsi d’avoir certaines informations affichées en permanence, même en veille, comme l’heure et le niveau de batterie. De nombreux smartphones Android ont d’ores et déjà ce dispositif, comme les Samsung Galaxy.

Autre rumeur à l’ordre du jour, la partie photo du téléphone. Apple proposerait un meilleur capteur grand angle sur tous ses iPhone 13. Un mode portrait serait aussi disponible pour les vidéos. Autre changement, des aimants plus puissants pour le système MagSafe. Un mode astrophotographie serait aussi disponible pour détecter les étoiles et la lune. Enfin, les AirTags devraient être disponibles en mars ou avril.