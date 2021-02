Filmora X : le logiciel ultime de montage vidéo (Mac & Windows)

Si vous êtes débutant dans la création de contenus, un logiciel de montage vidéo fait généralement partie de vos premiers investissements. C’est un outil sur lequel vous passerez probablement beaucoup de temps. Le souci, c’est que les logiciels de montage vidéo les plus populaires comme Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro sont très coûteux…

Puisqu’ils dépassent le budget de nombreux créateurs, ces derniers devront trouver d’autres alternatives, et l’éditeur vidéo Filmora X de Wondershare disponible sur Mac et Windows est sans doute le meilleur choix actuellement.

Wondershare Filmora X, la dernière version majeure, offre une foule de nouvelles fonctionnalités qui répondront aux demandes des créateurs de vidéos. Contrairement à certains logiciels professionnels, Filmora adopte une approche différente, fournissant la plupart des outils recherchés par les éditeurs vidéo, sans courbe d’apprentissage abrupte.

Filmora X a à peu près la même interface que Filmora 9, pour ceux qui connaissent déjà l’outil. Cette nouvelle version dispose d’une interface intuitive et facile à utiliser. De plus, elle arrive avec un court tutoriel qui s’exécute la première fois que vous ouvrez le logiciel et qui vous montre l’interface de base afin que vous puissiez vous familiariser avec celle-ci.

Jetons un coup d’œil à certaines des nouvelles fonctionnalités proposées dans Filmora X.

Keyframing

Il s’agit d’une mise à jour très importante sur Filmora X car cette fonctionnalité était demandée par les utilisateurs pros depuis longtemps. Vous pouvez ajouter à un clip autant d’images clés que vous le souhaitez, et Filmora interpolera automatiquement d’une valeur d’image clé à la suivante, de sorte que vous puissiez animer une vidéo facilement.

Motion Tracking

L’ajout du Motion Tracking sur Filmora X est une réelle surprise. Même un logiciel comme Final Cut Pro ne dispose pas nativement de cette fonctionnalité : il faut débourser plusieurs dizaines d’euros pour acheter le plug-in adéquat. Le suivi de mouvement est gratuit et fonctionne extrêmement bien.

Color matching (Couleur correspondante)

Les créateurs souhaitent créer du contenu avec des couleurs cohérentes pour conserver une même esthétique visuelle tout au long de leurs vidéos. Le problème est qu’une vidéo peut être composée de plusieurs clips et cela demandait beaucoup d’efforts de le faire manuellement. La nouvelle fonction de correspondance des couleurs sur Filmora X prend les paramètres de couleur d’un clip et les applique facilement à plusieurs autres.

Ducking Audio

Le Ducking Audio une fonction utile lorsque vous souhaitez atténuer la musique de fond pendant un dialogue. Il vous suffira de l’activer en un clic et tout sera automatiquement implémenté.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de Filmora X, citons les raccourcis clavier, la prise en charge de la barre tactile du MacBook et le switch d’interface possible en sombre/clair.

Il existe également une grande sélection d’autocollants et d’animations personnalisés inclus dans le package de ressources de cette mise à niveau Filmora X, auxquels les utilisateurs peuvent accéder et insérer dans leurs vidéos pendant le processus d’édition.

Le temps d’exportation est par ailleurs assez impressionnant (comptez 1 minute pour exporter une vidéo 1080p de 2 minutes sur un ordinateur portable datant que quelques années).

Conclusion

Pour finir, Filmora X est un excellent choix pour les nouveaux créateurs de contenu qui ont besoin d’un logiciel de montage vidéo abordable. Il est disponible sur Mac et Windows au prix de 69,99€ pour une licence à vie.

L’outil est super facile à utiliser et offre suffisamment de fonctionnalités pour séduire la majorité des streamers et des créateurs de contenu. La nouvelle version Filmora X est dotée de fonctionnalités plus qu’intéressantes par rapport à la version précédente.