Records financiers pour Apple sur le premier trimestre fiscal de 2021

Apple ne cesse d’établir de nouveaux records. Tout roule pour la marque à la pomme, qui vient de dévoiler ses nouveaux résultats financiers pour le premier trimestre de son année fiscale 2021, qui correspond au quatrième trimestre de 2020 dans notre calendrier classique. Ce sont donc probablement les résultats les plus importants de l’année puisqu’ils correspondent à la période de Noël et de fêtes de fin d’année.

Le chiffre d’affaires de la firme de Cupertino a ainsi été de 111,44 milliards de dollars contre 91,8 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse spectaculaire de 21,39%. Le bénéfice net a été de 28,76 milliards de dollars, contre 22,2 milliards de dollars auparavant. Le bénéfice par action s’établit à 1,68 dollar, en hausse de 35%. Rappelons que les analystes visaient un chiffre d’affaires de 103,28 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,41 dollar.

Un record

Voici les chiffres dans le détail :

iPhone : 65,60 milliards de dollars de revenus (+17,23% par rapport à la même période il y a un an)

Mac : 8,68 milliards de dollars (+21,16%)

iPad : 8,44 milliards de dollars de revenus (+41,12%)

Apple Watch et autres accessoires : 12.97 milliards de dollars (+25,58%)

Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 15,76 milliards de dollars (+24%)

« Nous nous réjouissons de la réaction enthousiaste des clients à la gamme inégalée de produits de pointe que nous avons livrés pendant cette période historique des fêtes de fin d’année », déclare Tim Cook, le patron d’Apple. Ce premier trimestre est un record pour Apple, puisque c’est la première fois que le fabricant dépasse le cap des 100 milliards de dollars de chiffres d’affaires.