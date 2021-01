Un lecteur de carte SD sur le MacBook Pro 2021 ?

La semaine dernière, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a partagé ses attentes au sujet des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces attendus cette année. Il a évoqué le retour du port MagSafe, la suppression de la Touch Bar, un nouveau design à bords plats et une connectivité étendue.

Kuo n’a pas précisé quels ports pourraient faire leur retour, mais Mark Gurman de Bloomberg a annoncé hier que les prochains modèles de MacBook Pro seront dotés d’un lecteur de carte SD.

Les derniers modèles de MacBook Pro ne disposent que de ports Thunderbolt, ce qui oblige les photographes à utiliser un adaptateur pour lire le contenu de leurs cartes SD.

Dans sa note de recherche de la semaine dernière, Kuo a mentionné que “la plupart des utilisateurs n’auront probablement pas besoin d’acheter des dongles supplémentaires” pour le prochain MacBook Pro. Il est donc possible qu’un lecteur de carte SD ne soit pas le seul port à revenir. Pas plus tard qu’en 2015, le MacBook Pro était équipé d’un port HDMI et de ports USB-A, mais il serait surprenant de voir ces derniers revenir compte tenu de la transition de l’industrie technologique vers l’USB-C.

Kuo s’attend à ce que les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 soient lancés au troisième trimestre. Ils remplaceraient les modèles haut de gamme de MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces sortis respectivement en mai 2020 et novembre 2019. Pour rappel, le modèle de base du MacBook Pro 13 pouces a été mis à jour avec la puce M1 d’Apple il y a quelques mois.