Fin du réseau communautaire Free Wifi

C’est bel et bien la fin d’une époque. Après plus de 10 ans de service, Xavier Niel a annoncé la fermeture définitive du réseau communautaire Free Wifi, par le biais d’une réponse sur le réseau social Twitter. L’information a ensuite été confirmée par le site Univers Freebox.

Lancé en 2009, ce système permettait à tous les abonnés Freebox de se connecter au réseau communautaire créé par le partage de connexion des autres abonnés.

Ainsi, le réseau communautaire permettait d’avoir un accès gratuit à Internet, avec un débit limité, sous condition que des clients possédant une box Free aux alentours acceptent de partager une partie de leur réseau, alors visible de tous.

Pourquoi donc faire cesser ce service ? Le fondateur de Free assure que le réseau 4G est maintenant suffisamment dense pour se permettre de se passer de Wifi en mobilité. Bien que ce service fut par ailleurs bien utile à l’heure des premiers forfaits internet, il devient de plus en plus obsolète avec l’évolution des nouvelles technologies. C’est notamment le cas avec l’arrivée récente de la 5G, d’ores et déjà disponible avec un forfait Free, à l’image de l’offre 150 Go à 19,99€ par mois (15,99€ et data illimitée pour les abonnées Freebox).

Free ne permettra donc plus à ses utilisateurs de partager gratuitement leur réseau sur ses toutes nouvelles box. Le réseau communautaire disparaîtra à mesure que les clients Freebox basculeront vers ses plus récentes offres internet. C’est par ailleurs déjà le cas avec la Freebox Pop et la Freebox Delta.

En revanche, le service Free Wifi Secure reste en place et disponible pour les abonnés mobiles et fixes.Toute personne possédant un forfait Free peut donc se connecter à ce réseau gratuitement.