iPhone 13 : un écran 120 Hz pour les modèles Pro ?

Les rumeurs concernant les iPhone font partie d’un éternel recommencement. Avant l’annonce de l’iPhone 12 Pro, les spéculateurs du monde entier se demandaient déjà s’il embarquerait une technologie présente pour les écrans des derniers Samsung Galaxy : le 120 Hz. Cette fréquence d’image fluidifie grandement l’affichage de votre smartphone, ce qui s’avère être un véritable bonus de confort. Mais, manque de bol : le 120 Hz n’est pas arrivé avec l’iPhone 12 Pro.

Du coup, les analystes l’annoncent désormais pour l’iPhone 13 Pro. Si l’on en croit le site ETNews et de nouvelles sources proches de la supply chain, Apple se rattraperait effectivement l’année prochaine avec des dalles de 120 Hz.

Une autonomie peu impactée ?

Ainsi, on pourrait donc avoir droit à un iPhone 13 mini 5,4 pouces, un iPhone 13 6,1 pouces avec un écran LTPS en 60 Hz, et les deux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max bénéficieraient de dalles LPTO 6,1 et 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les dalles de ces derniers modèles pourront donc avoir le label ProMotion des iPad Pro.

Le grand souci d’une telle technologie, c’est son coût en autonomie. Avec la technologie LPTO, la batterie pourrait tenir le choc. Une des raisons, sans doute, du retard d’Apple. Dernière information à garder à tête : Samsung et LG fourniront les dalles OLED des prochains iPhone 13 Pro.