Caviar dévoile des AirPods Max de luxe pour 97.500 €

Vous trouviez les AirPods Max chers ? Attendez de voir la version personnalisée par Caviar, cette marque russe qui rend tout impossible à acquérir. La firme a en effet présenté une version Gold de ce casque audio, avec des grosses plaques d’or à l’extérieur des écouteurs.

Deux exemplaires au monde

« Nous présentons les nouveaux et luxueux AirPods Max, une toute nouvelle perspective sur le casque des bijoutiers de Caviar », indique l’entreprise russe. « Ils sont fabriqués en cuir de crocodile noir rare et en or pur 750. Les AirPods Max combinent la plus haute qualité sonore et l’harmonie parfaite du luxe et du style classique », peut-on lire dans la description. Il existe une variante blanche et une variante noire. Une, et aucune autre : Caviar produira seulement un exemplaire de chaque.

Les AirPods Max coûtent déjà la bagatelle de 629 euros, et sont réservés au monde professionnelle. Ces AirPods Max Gold by Caviar coûtent quant à eux 97.500 euros. Seules les plus grandes stars pourront l’acquérir. Et qu’elles ne s’inquiètent pas : Caviar propose une garantie d’un an pour ces deux casques. La livraison est gratuite, le retour aussi. Encore faut-il oser l’envoyer par la Poste.