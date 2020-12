Usenet : tout savoir sur les Newsgroups

Certains d’entre vous qui lisent cet article doivent se demander : « Usenet ? Qu’est-ce que c’est ?” tandis que d’autres : « Usenet ? Je me souviens l’avoir utilisé à l’époque de l’université. Tellement amusant ! »

Cette plate-forme a été utilisée pendant très longtemps à des fins diverses tout au long de son évolution. Bien qu’elle ne dispose certainement pas d’une base d’utilisateurs aussi forte que les autres plates-formes utilisées pour surfer sur le Web, elle a résisté à l’épreuve du temps avec une telle résilience qu’il nous est difficile de trouver quoi que ce soit qui corresponde à son héritage.

Qu’est-ce que Usenet?

En 1979, plus de dix ans avant que «www» ne soit tapé pour la première fois dans un navigateur, une idée de plate-forme de communication en réseau basée sur un journal est née à l’Université Duke en Caroline du Nord. Un an plus tard, cette idée s’est concrétisée dans ce que nous appelons maintenant Usenet. Cela a commencé comme une sorte de forum où les gens pouvaient publier des choses qu’ils trouvaient intéressantes, puis il a évolué vers une version très basique d’un réseau social à travers les années 80.

À un moment donné pendant tout le chaos, quelqu’un a trouvé un moyen astucieux d’intégrer des fichiers binaires dans ces messages. Dès lors, le format de fichier NZB est né. Cela fonctionne comme les torrents d’aujourd’hui, sauf que vous téléchargez généralement à partir d’une seule source au lieu de centaines. Cela a conduit Usenet à devenir une plate-forme de partage de fichiers en plus de son rôle de forum de discussion. Pendant un certain temps, au début des années 2000, il est devenu l’un des nombreux refuges pour les personnes qui espéraient un nouvel endroit pour télécharger des fichiers après le scandale Napster.

Puis il est tombé dans l’oubli au profit de BitTorrent. Ou du moins, c’est ce que tout le monde a pensé en arrêtant de voir Usenet mentionné sur le Web. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de personnes utilisent toujours le service, téléchargeant plusieurs téraoctets de fichiers chaque jour.

Comment fonctionne Usenet ?

Un client se connecte à un serveur, télécharge une liste de groupes, puis obtient le contenu de chaque groupe pendant un certain nombre de jours. Pour faire simple, le serveur stocke toutes les données et vous récupérez simplement ce que vous voulez. Chaque serveur a une série de groupes créés par les utilisateurs, et ils publient tous des nouvelles et des fichiers à leur guise.

Du point de vue de l’utilisateur, il y a quelques points à garder à l’esprit:

Bien qu’il existe de nombreux serveurs Usenet gratuits, le contenu le plus intéressant se trouve souvent sur les services payants. Vous obtenez également plus de vitesse et parfois même une bande passante de téléchargement illimitée lorsque vous payez.

La quantité d’informations que ces serveurs peuvent stocker est limitée. C’est pourquoi ils effacent les données datant de plus d’un certain nombre de jours. Dans certains cas, vous devrez payer des frais mensuels plus élevés pour accéder à des données plus anciennes, mais la limite inférieure est généralement très élevée (supérieure à 300 jours), vous n’avez donc pas à vous en faire.

Mythes et vérités autour d’Usenet

Ce n’est pas une plateforme P2P. Le réseautage peer-to-peer fonctionne exactement comme son nom l’indique. Deux utilisateurs se connectent l’un à l’autre, établissent une poignée de main polie et transfèrent des données sans avoir besoin de l’intervention du serveur, sauf aux moments où le destinataire veut trouver l’expéditeur. Usenet est plus centralisé. Tout le contenu est hébergé sur le serveur, vous téléchargez donc tous vos fichiers à partir d’un seul emplacement.

Usenet n’est pas un garant de la vie privée. Certains fournisseurs consigneront leurs connexions pendant un certain nombre de jours, ce qui signifie que vous serez exposé d’une manière ou d’une autre. La seule exception à cela est si vous utilisez un fournisseur qui vous donne un accès non connecté. Assurez-vous de toujours vous connecter à des serveurs non enregistrés si cela vous inquiète.

Il n’y a aucune garantie que vous ne trouverez pas de virus. Malgré les meilleurs efforts des conservateurs sur certains serveurs, les virus passent souvent entre les mailles du filet. Soyez toujours aussi prudent lorsque vous utilisez Usenet que vous le seriez dans n’importe quelle autre partie du Web.

Si un serveur Usenet ne fonctionne pas, utilisez un autre port. Parfois, votre FAI peut bloquer certains des ports par défaut (comme le 119) pour vous empêcher d’utiliser ce service.

En conclusion…

Usenet peut sembler intimidant, mais les torrents l’étaient également à leur début. Les éléments dont nous avons discuté dans cet article devraient faciliter un peu le processus de familiarisation avec le service. Ce n’est vraiment pas si difficile à utiliser et l’expérience peut être très enrichissante. Vous pouvez non seulement récupérer des fichiers, mais vous pouvez également publier dans des groupes de discussion et communiquer avec les gens, en profitant de l’environnement de type forum qui prévalait dans les années 80. Une fois dans le bain, vous vous demanderez pourquoi vous n’avez pas utilisé Usenet plus tôt !