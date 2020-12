Une usine d’iPhone saccagée par ses employés en Inde

La volonté d’obtenir des acquis sociaux n’est pas l’apanage de l’Occident. En Inde, une centaine de personnes ont été arrêtées dimanche après le saccage d’une usine appartenant au groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing et fabriquant des iPhone dans le sud du pays. Les émeutiers n’étaient autre que des ouvriers en colère assurant ne pas avoir été payés depuis quatre mois.

« La situation est maintenant sous contrôle. Des équipes spéciales ont été mises sur pied pour enquêter sur cet incident », a affirmé dimanche à l’Agence France-Presse la police locale, ajoutant qu’on ne déplorait aucun blessé. Le ministre en chef adjoint de l’État du Karnataka, C. N. Ashwath Narayan, a dénoncé des actes de violence gratuite et ajouté que son gouvernement veillerait à ce que la lumière soit faite « sans tarder » sur cette affaire. « Nous nous assurerons de ce que les droits des travailleurs soient protégés et que les sommes dues leur soient versées. »

Irate workers trashed Karnataka’s treasured #iPhone factory (Wistron Infocomm) in Kolar district at 6.30 am on Sat. Sources say all electronics goods ransacked. This could be the end of iPhone manufacturing in KA. @deccanherald Read more at: https://t.co/zYBtc8abSz pic.twitter.com/vCwub2pPx4

— Akhil Kadidal (@Achilles_k2) December 12, 2020