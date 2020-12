PS5 vs Xbox Series X : les chiffres de ventes dévoilés

La Playstation 5 et la Xbox Series X / S ont seulement quelques semaines, mais de premiers chiffres de ventes ont déjà été estimés par le site spécialisé VGchartz. Au vu des gros problèmes de stock de ces consoles nouvelle génération, ces données sont partielles et non consolidées, mais permettent déjà de se faire une belle idée.

Sur ses quatre premiers jours de commercialisation, la Series X s’est écoulée à près de 1,3 millions d’exemplaires, ce qui constitue un record pour la marque. Des ventes qui ont chuté dans la semaine du 15 au 21 novembre, avec 252.262 exemplaires écoulés. Les faibles stocks peuvent aussi l’expliquer. Les réassorts chez Xbox sont très faibles. Pour rappel, la Xbox One s’était écoulée à 400.000 exemplaires en seconde semaine, et 1 million lors de la semaine de lancement. À la date du 21 novembre, 1,6 million de Series X/S se sont vendues dans le monde.

La Playstation 5 domine

Mais le vainqueur de la bataille est évidemment la Playstation 5. Elle s’est arrachée, puisque 1,5 million d’exemplaires ont été vendus en seulement deux jours, et 1 million de consoles supplémentaires entre le 15 et 21 novembre. La PS4 s’était écoulée à 700.000 exemplaires en seconde semaine, en 2013. Au global, la PS5 domine nettement avec 2,5 millions de PS5 vendues au 21 novembre.

Voici, dans le détail, les ventes de toutes les consoles par région géographique du 15 au 21 novembre :

Ventes mondiales :

PlayStation 5 – 1,001,572 (2,485,482)

Switch – 827,941 (69,854,990)

Xbox Series X|S – 252,262 (1,597,648)

PlayStation 4 – 123,614 (114,019,854)

Xbox One – 49,361 (48,598,031)

3DS – 4,311 (75,878,298)

Amérique (US, Canada, Amérique Latine) :

Switch – 326,651

Xbox Series X|S – 150,908

PlayStation 5 – 142,081

Xbox One – 37,832

PlayStation 4 – 37,001

3DS – 902

Europe :

PlayStation 5 – 723,341 – NEW

Nintendo Switch – 238,815

Xbox Series X|S – 82,073

PlayStation 4 – 76,798

Xbox One – 9,219

3DS – 2,572

Asie (Japon, Asie centrale, Moyen-Orient) :

Switch – 228,755

PlayStation 5 – 118,779

Xbox Series X|S – 7,030

PlayStation 4 – 6,703

3DS – 730

Xbox One – 345

Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) :

Switch – 33,720

PlayStation 5 – 17,371

Xbox Series X|S – 12,251

PlayStation 4 – 3,112

Xbox One – 1,965

3DS – 107