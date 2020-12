Apple dévoile les meilleurs jeux et apps de 2020

Chaque année, Apple récompense les meilleurs jeux et applications, que ce soit sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch ou l’Apple TV. Découvrez dès à présent les lauréats de cette édition 2020 ! Pour l’anecdote, les gagnants de l’App Store Best of 2020 recevront un prix recevront un prix fait en aluminium recyclé avec des bordures en diamant.

En cette année où tant de moments de lien et de réconfort ont eu lieu grâce à des apps, il n’est pas surprenant que les gagnants de l’App Store Best of 2020 aient fait plus qu’impressionner par leur innovation technique et leur magnifique design.

App iPhone de l’année : Wakeout! – Active breaks

‣ Pourquoi Apple l’aime : Wakeout! nous a aidés à trouver du temps (et de la motivation) pour continuer de bouger grâce à des exercices simples qui nous ont permis de profiter au maximum de la vie à la maison.

Jeu iPhone de l’année : Genshin Impact

‣ Pourquoi Apple l’aime : Ce RPG en monde ouvert a permis aux joueurs d’explorer un univers immense peuplé de créatures hautes en couleur et de titans gigantesques, tout en nous éblouissant avec ses graphismes exceptionnels.

App iPad de l’année : ZOOM Cloud Meetings

‣ Pourquoi Apple l’aime : Avec son incroyable convivialité et sa fiabilité à toute épreuve, Zoom a dépassé les frontières du monde des affaires pour venir s’inscrire dans notre vie de tous les jours.

Jeu iPad de l’année : Legends of Runeterra

‣ Pourquoi Apple l’aime : Inspiré du célèbre univers de League of Legends, ce jeu de cartes s’est démarqué en transformant chaque duel en compétition stratégique acharnée.

App Mac de l’année : Fantastical – Calendar & Tasks

‣ Pourquoi Apple l’aime : Ce calendrier incontournable facilite la collaboration et la vie dans un monde de communication et de réunions à distance.

Jeu Mac de l’année : Disco Elysium

‣ Pourquoi Apple l’aime : Sombre, sublime et inspirant, le jeu de rôle Disco Elysium est une réflexion unique sur les inégalités systémiques et les choix difficiles qui font de nous qui nous sommes.

App Apple Watch de l’année : Endel – écoute sons de sommeil

‣ Pourquoi Apple l’aime : À mi-chemin entre musique et bien-être, cette app repousse les frontières de son genre en nous offrant un paysage sonore infiniment réconfortant (et entièrement personnalisable) sur notre poignet.

App Apple TV de l’année : Disney+

‣ Pourquoi Apple l’aime : Son incroyable catalogue (Star Wars™, Marvel, Pixar, et Hamilton), ainsi que la qualité époustouflante de ses vidéos en 4K UHD et l’option de regarder du contenu en famille à distance ont établi un nouveau standard dans le monde du visionnage à la demande.

Jeu Apple TV de l’année : Dandara Trials of Fear Edition

‣ Pourquoi Apple l’aime : L’héroïne du jeu est inspirée de Dandara dos Palmares, une véritable battante qui s’est dressée autrefois contre l’esclavagisme colonial au Brésil. Ce jeu de plate-formes bourré d’action défie la gravité et va vous laisser sens dessus dessous.

Jeu Arcade de l’année : Sneaky Sasquatch

‣ Pourquoi Apple l’aime : Dans ce jeu d’exploration, vous incarnez un adorable yéti qui vit dans les bois et votre objectif et de bien vous nourrir tout en semant le chaos. Il s’agit d’une façon divertissante (et hilarante) de décompresser pour toute la famille.

Tendances de 2020 : entraide

Pour la classe : Explain Everything Whiteboard

‣ Pourquoi Apple l’aime : Ce tableau numérique interactif est devenu un outil indispensable pour l’éducation à distance et nous a aidés à apprendre rapidement, à trouver l’inspiration sur le moment et à contribuer aux conversations en direct qui nous font progresser en classe.

Le jeu réinventé : Pokémon GO

‣ Pourquoi Apple l’aime : Au fil de l’année, Pokémon GO n’a cessé d’innover pour permettre aux joueurs de continuer d’explorer son monde merveilleux, même lorsqu’ils ne pouvaient pas sortir s’y aventurer en personne.

Un beau geste : ShareTheMeal: Don de charité

‣ Pourquoi Apple l’aime : ShareTheMeal nous a proposé une solution facile pour remédier à défi majeur. En quelques secondes, vous pouvez offrir un repas à des millions de personnes touchées par l’insécurité alimentaire dans le monde entier.