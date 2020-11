Jeu du jour : Very Little Nightmares (iPhone & iPad – 2,29€)

Une jeune fille vêtue d’un ciré jaune est enfermée dans le sous-sol d’un vieux manoir lugubre, et vous devez l’aider à s’échapper. Certains d’entre vous ont sans doute déjà incarné cette jeune héroïne dans l’excellent Little Nightmares. Dans Very Little Nightmares, vous devez utiliser les poteaux pour traverser les brèches et trouvez les interrupteurs pour pouvoir utiliser les ascenseurs.

Mais restez sur vos gardes, car le danger guette. Faites attention où vous posez les pieds, car faire craquer le parquet ou vous faire prendre par le faisceau lumineux d’une lampe torche pourrait bien vous mener à votre perte.

Faites trop de bruit et un vieil homme ressemblant étrangement à une araignée commencera à vous poursuivre dans Very Little Nightmares, tentant à tout prix de vous attraper — on vous avait bien dit que ça faisait peur !

Attention aux cauchemars…

Les superbes graphismes de Very Little Nightmares aident aussi à instaurer cette ambiance si particulière. C’est comme si vous vous promeniez dans une peinture de M.C. Escher, au cœur d’un manoir abandonné ayant servi pour des expériences interdites. Les vibrations qui interviennent à chaque fois que vous touchez l’écran aident aussi à renforcer cette ambiance inquiétante.

Cette suite du jeu console a parfaitement été pensée pour votre iPhone. Vous pourrez ainsi jouer à Very Little Nightmaresau calme sous la couette, mais gardez la lumière allumée pour que les cauchemars ne vous rattrapent pas…