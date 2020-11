Jeu du jour : SLAM DUNK (iPhone & iPad – gratuit)

Les fans de basketball connaissent peut-être le manga japonais SLAM DUNK. Publié en 31 tomes entre 1990 et 1996, puis adapté en 101 épisodes animés sur Sans, il retrace la trajectoire de quelques jeunes, passionnés de basket, qui accèdent à la gloire sur le terrain en l’espace de 4 mois. Ce sport, assez peu apprécié à l’époque en Asie de l’Est, connaît soudain un engouement incroyable, parallèlement à la montée en puissance de la NBA. Sa popularité n’a, depuis, jamais ralenti.

Lors de son apparition à l’écran, le manga SLAM DUNK était assez différent des animés liés au sport. Si son auteur, Takehiko (noue, a d’abord opté pour la formule classique « bad boy + comédie romantique », il s’est rapidement tourné vers une vision plus réaliste du monde sportif. Ce grand fan de la NBA a su rendre les matchs de basket dans leurs moindres détails, en expliquant les règles du jeu minutieusement et en intégrant des éléments de la ligue. Le basket n’était pas particulièrement célèbre au Japon, mais la passion de Takehiko en a fait un élément incontournable de la culture.

En apparence, SLAM DUNK n’est qu’une histoire mettant en scène un groupe de « génies ». Mais elle est, en fait, beaucoup plus complexe. Son créateur, une personne « ordinaire » qui adore le basket, l’a en effet imprégnée de réflexions et de sentiments également « ordinaires ». Il y a Hisashi Mitsui, qui regrette d’avoir perdu deux ans de sa vie dans le mouvement punk. Kiminobu Kogure, simple remplaçant, n’oubliera jamais qu’il a marqué le but du siècle. Et le coach Anzai se rappelle un beau joueur qui a enflammé son imagination. Il était plutôt rare à cette époque de faire place aux émotions dans les animés de ce type.

SLAM DUNK : 30 ans déjà

SLAM DUNK, publié en 1990 dans le magazine Shōnen Jump, a connu un succès immédiat. La passion de Takehiko lnoue pour le basket l’a d’ailleurs amené à créer un fond destiné à envoyer des étudiants japonais s’entraîner aux États-Unis.

