Salto a attiré 100.000 utilisateurs en moins d’un mois

Un succès que l’on n’attendait pas. Le service de streaming français, Salto, a déjà réuni pas moins de 100.000 utilisateurs depuis son lancement, il y a moins d’un mois. Un démarrage plutôt correct, lorsque l’on connaît l’âpre concurrence qui est face à lui, à savoir Netflix, Amazon Prime Video, OCS et Disney +.

La plateforme de M6, TF1 et France Télévisions se débrouille même plutôt très bien puisque Netflix, à son lancement en France en 2014, avait mis deux semaines pour atteindre les 100.000 utilisateurs. Aujourd’hui, Netflix comptabilise presque 7 millions d’abonnés français, Salto a donc encore de la marge mais rien n’est impossible !

Aucun abonné payant

Attention cependant, puisqu’aucun des abonnés de Salto ne paie pour l’instant. Ils ont tous profité du mois gratuit proposé par la plateforme. Il sera donc particulièrement intéressant si ce chiffre décroît ou reste stable. Pour rappel, Salto coûte entre 6,99 euros par mois et 12,99 euros par mois, selon le nombre d’écran choisi.

Outre le nombre d’utilisateurs, le directeur général de Salto Thomas Follin a expliqué au Figaro qu’un quart des utilisateurs a plus de 50 ans et 60% ont entre 25 et 49 ans. 82% des utilisateurs habitent hors de Paris, également. “Ils sont équitablement répartis dans toutes les régions de France, entre zones urbaines et non urbaines”, explique le dirigeant. “C’est la preuve que Salto est une offre populaire. Ce n’est pas l’apanage des CSP+ urbain”, ajoute-t-il.

