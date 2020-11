SFR active son réseau 5G, d’abord à Nice

Ça y est, la 5G est bien là ! L’opérateur SFR a activé vendredi sa 5G, faisant de lui le premier à arriver sur le marché. En revanche, seule une ville de France est concernée par ce déploiement : Nice.

« A partir d’aujourd’hui, un peu plus de 50% de la ville de Nice va être couverte en 5G », a déclaré Grégory Rabuel, le dirigeant de SFR, au micro de BFM Business. Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et Paris et sa banlieue seront les prochaines villes couvertes en 5G par SFR, a indiqué l’opérateur.

Jusqu’à 95 euros par mois

Grégory Rabuel a d’ailleurs évoqué le cas de la couverture 5G de SFR à Paris. « Nous sommes prêts à couvrir 90% de la population à Paris dans les jours qui arrivent si jamais nous trouvons un accord avec la ville », a indiqué le dirigeant. La maire Anne Hidalgo « a décidé d’avoir un conseil de discussion avec les Parisiens, de retarder un peu ce départ. On est en discussion comme avec plein d’autres communes », a-t-il ajouté.

SFR propose quatre forfaits 5G :

à 40€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 80 Go d’Internet

à 50€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 100 Go d’Internet

65€/mois : appels, SMS, MMS en illimité + 150 Go d’Internet

95€/mois: appels, SMS, MMS et Internet en illimité