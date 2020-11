Bouygues Telecom lancera sa 5G le 1er décembre

La 5G arrive ! Après de très courtes enchères et un déploiement express, la 5G débarquera en France d’ici quelques jours seulement. L’opérateur historique Bouygues Telecom a en effet annoncé qu’il proposera son réseau 5G à partir du 1er décembre prochain et ce, dans plusieurs villes. C’est Pascal Grangé, directeur financier de l’opérateur, qui l’a indiqué en dévoilant les résultats financiers du groupe.

« La 5G servira d’abord à désengorger le trafic mobile sur la 4G, alors que le trafic internet augmente de 40% par an », a indiqué Pascal Grangé. Il a ajouté que Bouygues Telecom disposera de 28 000 antennes 4G et 5G à l’horizon de 2023.

Déjà des forfaits disponibles

Bouygues Telecom propose déjà des forfaits compatibles 5G, avec des offres 50 Go et 80 Go à 30,99 euros par mois et 36,99 euros par mois. Des forfaits 60, 90 et 120 Go sont respectivement proposés à 41,99 euros par mois, 48,99 euros par mois et 69,99 euros par mois. Mais il faut obtenir un téléphone pour profiter de ces trois derniers forfaits.

Stéphane Richard, PDG d’Orange, avait indiqué un lancement de la 5G le 18 novembre, avant d’annoncer, cette dernière semaine, un début dans “quelques semaines”. Free annonce une disponibilité pour le mois de décembre. SFR, lui, a commencé à déployer sa 5G à Nice…

4 / 5 ( 1 vote )