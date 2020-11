Jeu du jour : Project Makeover (iPhone & iPad – gratuit)

Il ne suffit pas d’une coupe de cheveux ou d’un nouveau sac à main pour changer de look. Il faut trouver la beauté intérieure. Les créateurs de Project Makeover en savent quelque chose. Ce jeu de match-3 très stylé vous invite à enfiler la veste (parfaitement à la mode) d’un directeur télévisé qui doit transformer la vie des candidats sélectionnés. Associez un maximum de gemmes pour leur procurer des vêtements tendance et redécorer leur espace. Le résultat sera spectaculaire.

Les développeurs du studio Magic Tavern s’y connaissent en jeux de type match-3 : ce sont eux qui ont créé le célèbre Matchington Mansion. Mais la mode n’était pas exactement leur domaine. Pour Project Makeover, ils ont donc employé un designer professionnel pour les aider à imaginer des styles dignes des podiums.

Il s’est avéré que la nouvelle recrue a également métamorphosé l’équipe elle-même : « Non seulement le jeu s’est mis à la mode, mais l’équipe a commencé à mieux s’habiller », dit en riant Adam Foroughi, PDG de l’éditeur du jeu, AppLovin.

Imposez votre style dans Project Makeover

Chaque personnage de Project Makeover a des besoins différents. Vous devrez aider un chef culinaire à décorer son restaurant (il a autant de goût qu’une purée à l’eau), et dégrossir un mécanicien tout en transformant son garage en café. Imposez votre style, du sol au plafond !

Pensez aussi à personnaliser votre look en débloquant de nouvelles options pour habiller votre avatar, et rendez visite à vos amis afin d’admirer leurs créations. La mode, ce n’est pas qu’une question d’apparence. Adam l’affirme : elle vous transforme de l’intérieur. « Vous voyez les personnages gagner en confiance et révéler leur beauté sous toutes ses formes. » Fabuleux !

