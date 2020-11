Yummly : votre nouveau partenaire cuisine sur iPhone & ipad

Alors, qu’est-ce qu’on dîne ce soir ? C’est la question qu’on se pose tous les jours. Rien de plus compliqué que de vouloir contenter tout le monde, mais aussi de bien manger et s’assurer de ne rien laisser périmer dans le frigo.

Planifier les repas de la semaine à l’avance vous permet de varier vos menus, d’utiliser des ingrédients de saison ainsi que des produits locaux et d’améliorer la qualité nutritionnelle de vos repas en évitant les excès de sel, de sucres et de calories. Rien de mieux qu’un bon repas maison pour surveiller ce que l’on consomme… ainsi que son porte-monnaie.

Même si certains d’entre nous aiment bien cuisiner spontanément, selon l’inspiration du moment, la planification peut aussi être un plaisir en soi. Vous pouvez par exemple y incorporer des repas congelés : voilà une bonne façon de ne pas gâcher d’aliments frais lorsqu’on a un invité de dernière minute qui vient dîner. Et avec une liste bien organisée en fonction des repas de la semaine, faire ses courses devient aussi plus agréable. Pas besoin d’errer à travers les allées du supermarché en tentant d’imaginer une nouvelle recette.

Alors n’attendez plus et essayez Yummly. Non seulement vous obtiendrez des tas d’idées de recettes, mais aussi des listes de courses et des plans de repas. Voici comment l’utiliser, en quatre étapes simples.

Yummly en quelques mots

1. Compilez des recettes

Quand vous ouvrez Yummly, personnalisez l’app en indiquant d’éventuelles allergies, les régimes spéciaux que vous suivez ou les aliments que vous détestez. Vous préférez les repas indiens épicés, les plats méditerranéens ou une cuisine plutôt terroir ? L’app prend tous vos goûts en compte. Vous pourrez ainsi avoir une banque de recettes adaptées à vos envies et vos besoins.

2. Préparez votre menu de la semaine

Découvrez de succulentes suggestions de recettes, parmi plus d’un million d’options toutes plus savoureuses les unes que les autres. Entrez ensuite celles que vous avez choisies dans votre calendrier Yummly, et vous recevrez une notification lorsqu’il est temps de commencer à cuisiner. Enfin, ajoutez à votre liste d’épicerie tous les ingrédients nécessaires, ou bien seulement ceux qui vous manquent.

3. Faites les courses

C’est facile de faire vos courses à partir de la liste d’ingrédients fournie après la préparation de votre menu. Vous pouvez effacer des articles de la liste quand vous remplissez votre panier Yummly, ou tout effacer une fois votre shopping complété. Et si vous voulez déléguer, il suffit d’envoyer la liste à l’un de vos proches par email ou texto.

4. Cuisinez

Vous avez vos ingrédients et vos recettes du jour. Il suffit désormais de visiter Yummly au quotidien pour consulter votre calendrier. Suivez la recette depuis l’app. Une fois le repas préparé, il ne vous reste plus qu’à servir et déguster.

5 astuces pour réussir toutes vos recettes Yummly

Lisez la recette en entier et assurez-vous d’avoir les ingrédients, les ustensiles et le temps nécessaires pour la cuisiner selon les instructions. Préparez et mesurez tout avant de commencer votre recette. Sortez vos casseroles pour vous assurer d’avoir les bonnes dimensions. Préchauffez le grill, le four, la poêle à la température indiquée dans votre recette. Utilisez le minuteur de votre iPhone : c’est le secret de la cuisson parfaite !

