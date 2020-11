Xbox Series : Phil Spencer parle de ventes record

Une fois n’est pas coutume, les termes marketing sont légions chez Xbox. Les Xbox Series X et S sont sorties mardi 10 novembre dans le monde et si certaines semblent connaître quelques problèmes techniques, elles semblent avoir été plutôt bien vendues. C’est du moins ce qu’affirme Phil Spencer, le patron de la branche Xbox, qui vient d’annoncer que jamais une Xbox ne s’était aussi bien vendue à son lancement.

« Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement dans l’histoire de Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles se sont vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec les détaillants pour réapprovisionner aussi vite que possible ». Aucun chiffre n’a été révélé, donc il va falloir le croire sur parole. Tout comme il fallait le croire quand la Xbox Series X était annoncée comme bien plus puissante que la PS5 et qu’elle disposerait du line-up le plus conséquent de l’histoire de la marque.

Phil Spencer a également évoqué sa stratégie de rachats massifs de studios, et confirme qu’ils devraient se perpétuer. Xbox compte désormais 23 studios first party suite au rachat de Zenimax/Bethesda. Les rumeurs faisaient état de l’acquisition future d’un ou plusieurs studios japonais, une information démentie par Phil Spencer.

4 / 5 ( 1 vote )