Microsoft réagit aux Xbox Series X “fumantes”

Comme vous le savez déjà probablement, les Xbox Series sont commercialisées en France depuis le 10 novembre. La console nouvelle génération de Microsoft, si elle ne dispose d’aucun line-up vraiment attrayant, se présente comme une machine surpuissante capable de faire tourner ses titres en 4K et 60 images par seconde. Est-elle trop puissante ? C’est la question qui se pose après la diffusion d’images sur la toile de Xbox Series X qui crachaient de la fumée depuis sa ventilation.

Des vidéos surprenantes… mais surtout fausses. Certains internautes en mal de buzz ont utilisé des cigarettes électroniques et profité des ventilateurs de la console pour que de la fumée soit émise par la Xbox. Dans un premier temps, Xbox Pologne, pays dans lequel sont apparues ces images, ont indiqué prendre contact avec l’internaute ayant publié la première vidéo.

Mais relativement rapidement, le compte Twitter officiel s’est saisi cette affaire et a réagi dans un tweet : « Nous ne pouvons pas croire que nous devons le dire, mais s’il vous plaît, ne soufflez pas de la vapeur dans votre Xbox Series X ».

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020