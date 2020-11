Jeu du jour : Sword Of Xolan (iPhone & iPad – 1,09€)

C’est un chevalier. Il a l’âme d’un grand guerrier. Il protège les faibles et les innocents. Permettez-nous de vous présenter Xolan, défenseur du royaume et héros de Sword of Xolan, un jeu de plateforme turc qui mise tout sur l’action.

Plongez dans son ambiance rétro et aidez Xolan à combattre pour la justice et à restaurer la paix sur tout le territoire. Armé d’une épée majestueuse et de boules de feu explosives, vous devrez vaincre des araignées velues, des zombies et des créatures qui crachent de l’acide (et quelques autres adversaires de choix).

Vos ennemis sont acharnés ! Dans Sword of Xolan, vous avez 30 niveaux et 9 défis chronométrés pour faire vos preuves : il faudra avancer vite et bien planifier vos attaques afin de ne pas vous laisser dépasser. Besoin de renforts ? Collectionnez les cartes à chaque niveau pour obtenir des power-ups essentiels qui vous aideront quand les choses tournent mal.

Développé en solo par Alper Sarikaya, Sword of Xolan se démarque par ses commandes fluides et versatiles. Vous pouvez même modifier la position des boutons à l’écran pour mieux contrôler votre expérience.

La bande-son fait place à la nostalgie et vous replonge dans l’atmosphère des jeux de plateformes en 8 bit. Elle est d’ailleurs disponible sur Apple Music et d’autres services de streaming pour ceux qui souhaitent revivre l’aventure dans leurs écouteurs.

