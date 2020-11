Google Photos va mettre fin au stockage gratuit et illimité en 2021

C’est la fin d’une époque. Google vient d’annoncer qu’il mettra un terme au stockage gratuit et illimité de son service Google Photos à compter du 1er juin 2021. Les nouvelles photos occuperont alors l’espace alloué de 15 Go, sur le compte Google. Ceux qui veulent plus devront payer.

“À partir du 1er juin 2021, les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l’espace de stockage de votre compte Google. Une fois la limite de stockage atteinte, vous pouvez souscrire un abonnement Google One (si ce service est proposé dans votre pays) pour obtenir de l’espace de stockage supplémentaire, ou supprimer des contenus pour conserver la formule de stockage gratuit de Photos. Si vous utilisez un compte fourni par votre entreprise, votre établissement scolaire, votre famille ou un autre groupe, celui-ci est peut-être concerné par ce changement, selon votre forfait. Pour savoir comment fonctionne votre espace de stockage, renseignez-vous auprès de l’administrateur de votre compte”, indique Google.

Vous pourrez prendre un abonnement à Google One selon trois formules : 100 Go à 1,99 euros par mois, 200 Go à 2,99 euros par mois et 2 To à 9,99 euros par mois. Google assure toutefois que la plupart des utilisateurs n’atteindront pas la limite des 15 Go. Google Drive est également concerné par cette politique.

