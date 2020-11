Among Us! : 5 astuces pour bien débuter

Un assassin se cache parmi les membres de l’équipage. C’est à vous de le démasquer. Et si c’était vous ?

Among Us!, un jeu de déduction qui ne cesse de faire des adeptes, vous invite à enquêter à bord d’un vaisseau spatiale afin de résoudre l’affaire. Vous devrez diriger les équipiers, amasser des échantillons, calibrer l’équipement et remplir toutes sortes de missions pseudo-scientifiques. Parviendrez-vous à identifier le meurtrier avant qu’il n’ait éliminé tout l’équipage ? L’Imposteur fera, bien sûr, tout pour ne pas être démasqué (et jeté dans l’espace).

Voici quelques conseils qui vous aideront à identifier le responsable (ou à éviter d’être débusqués).

1. Mettez-vous au travail

Vous ne savez pas par où commencer dans Among Us ? Évitez d’errer sans but. Pour gagner, vous devrez impérativement accomplir toutes les tâches requises, alors trouvez de quoi vous occuper et relevez vos manches.

2. Formez une alliance

Dans Among Us, associez-vous à un Équipier (ou plutôt deux) : ainsi, vous ne vous ferez pas coincer par un Imposteur. Et puis, avancer en solo peut vous rendre suspects aux yeux des autres, même si vous êtes innocent.

3. Espionnez vous avez terminé vos tâches ?

Surveillez les autres joueurs sur Among Us à l’aide des moniteurs de sécurité. Seuls les Imposteurs peuvent entrer dans les bouches de ventilation et les trous. Si vous voyez quelqu’un émerger d’une grille au sol, vous tenez votre coupable.

4. Repérez les suspects

Vous avez un suspect ? Dans une partie d’Among Us, observez la jauge des tâches accomplies en haut de l’écran. Si un joueur prétend avoir fini mais que la barre ne bouge pas, il ment !

5. Intégrez-vous

Si c’est vous l’Imposteur dans Among Us, faites semblant d’être occupé ! Restez à proximité des stations de travail. Sabotez les systèmes du vaisseau, puis faites semblant de les réparer. Signalez tout nouveau meurtre afin d’égarer les Équipiers. (Ayez quand même un alibi en poche, au cas où ils auraient des doutes sur vous.)

4 / 5 ( 1 vote )