Le PSVR 2 n’arriverait pas avant 2023

Sur console, la seule possibilité d’un jour jouer en réalité virtuelle dans des conditions optimales dépendent de Sony. La marque japonaise a en effet déjà un pied dans le secteur grâce au PS VR, le plus populaire des casques VR mais aussi, paradoxalement, l’un des moins bons. L’on espère donc que la Playstation 5 aura sa propre itération, mais à en croire le patron des jeux Playstation Studios, Jim Ryan, ça n’arrivera pas l’année prochaine.

« Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l’avenir de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Ce changement aura t-il lieu cette année ? Non. L’année prochaine ? Non. Mais cela viendra-t-il un jour ? Nous croyons en cela. Et nous sommes très satisfaits de toute l’expérience que nous avons acquise avec le PlayStation VR, nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur », a-t-il dit dans le Washington Post.

En bref, si l’on en croit ses dires, le Playstation VR 2 n’arrivera pas en 2021, ni même en 2022, mais pas avant 2023. La technologie consomme en effet de nombreuses ressources et peut-être Sony veut d’abord se concentrer sur les jeux plus “classiques”.

