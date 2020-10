Fibre partout en 2025 : le gouvernement y croit, pas Orange

Alors que le déploiement de la 5G se profile pour une sortie en fin d’année, la technologie de la fibre, elle, n’a toujours pas atteint tous les foyers. Le gouvernement a déjà évoqué son envie d’avoir la fibre optique installée dans toute la France d’ici 2025. Un projet ambitieux auquel l’État, symbolisé par le secrétaire au numérique Cédric O, croit dur comme fer.

« Notre volonté c’est de rouvrir les négociations avec l’ensemble de ces collectivités et faire en sorte que tout le monde ait cet objectif de 100% fibre en 2025 », dit le Secrétaire d’État. Il veut que tout le monde trouve un accord d’ici la fin de l’année afin que le déploiement partout puisse débuter. Il a également annoncé 240 millions d’euros supplémentaire au budget pour soutenir les derniers projets de réseaux d’initiative publique non financés à date. Cédric O dit qu’il faut équiper « les quelques endroits plus complexes et plus éloignés ». Cela nécessitera un financement et cela débouchera sur un service universel de la fibre à l’horizon de 2025.

En revanche, Stéphane Richard, le PDG d’Orange, n’est pas convaincu. « Il peut y avoir une mécanique de fonds financé par les opérateurs, pour tendre vers un standard défini qui serait une sorte de service universel, pourquoi pas ». Mais selon le dirigeant, « la mécanique actuelle, qui consiste pour le régulateur à désigner un opérateur du territoire comme en charge du service universel, je ne vois pas comment cela pourrait marcher ». Il ajoute que « 100% de fibre, ça n’arrivera jamais ».

