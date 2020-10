Le “Netflix français” Salto officiellement disponible !

Ça y est, cette fois c’est officiel, Salto est disponible ! Le service de streaming français qui veut faire comme Netflix, et qui appartient à TF1, France Télévisions et M6, est accessible depuis son site internet. Trois offres sont disponibles : la Solo qui donne accès à un écran, à 6,99 euros par mois, la Duo à 9,99 euros par mois qui donne accès à deux écran, et la Tribu à 12,99 par mois qui donne accès à quatre écrans.

Salto propose à son lancement 10.000 heures de contenus, puis 15.000 à terme, faisant la part belle à la création française, avec des séries en intégrale, des films du patrimoine, des documentaires, spectacles, magazines, programmes pour enfants, etc, mais aussi des productions «venues d’ailleurs et jamais diffusées en France», plus des séries américaines disponibles dès le lendemain de leur sortie aux Etats-Unis.

Elle offre en exclusivité des programmes en avant-première issus de ses trois groupes fondateurs, dont des feuilletons hyper populaires comme «Demain nous appartient» (TF1) et «Plus belle la vie» (France 3), ou encore «Scènes de ménages» (M6), «La villa des coeurs brisés» (TFX)… Bref, que du bon ! Enfin, si vous êtes fan du contenu français hautement qualitatif.

