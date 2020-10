Tous Anti-Covid, la version améliorée de StopCovid, arrive bientôt

Le roi est mort, vive le roi ! Lors de son allocution hier soir, Emmanuel Macron a annoncé le lancement très prochain de Tous Anti-Covid, la nouvelle application mobile de traçage contre le coronavirus, censé remplacer StopCovid.

« StopCovid n’a pas marché », a reconnu le président de la République ce 14 octobre lors d’une interview télévisée. Il a fait savoir que l’application « a été beaucoup moins téléchargée que nos voisins », tout en précisant que « personne n’a réussi à en faire un outil d’alerte ». Il faut dire que StopCovid est un véritable échec, et même le premier ministre ne l’a pas téléchargé.

Pour palier à ceci, Tous Anti-Covid, qui débarque le 22 octobre prochain, va tenter de motiver les troupes. « Ce sera une application où il y aura des informations : comment circule le virus là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester et suivre un peu vos cas », a déclaré Macron.

Ce sera « un outil pour alerter, tracer ». Cela permettra d’identifier « les foyers de contamination, les remonter et prévenir ». Emmanuel Macron a conclu sur l’application en disant qu’il faut protéger « en étant très strict sur les sept jours d’isolement quand on a le virus, même quand on n’a pas de symptôme ». À voir si la sauce va enfin prendre.

4 / 5 ( 1 vote )