5G : le dialogue est “encore possible” avec les maires, selon l’Arcep

La 5G va-t-elle pouvoir être déployée dans toute la France ? Rien n’est moins sûr, vu la fronde anti-5G qui se développe chez les maires, surtout de gauche et / ou écologiste. Mais selon le président de l’Arcep, Sébastien Soriano, le dialogue est encore possible avec les élus réfractaires.

« J’ai écrit à la quinzaine de grands maires ce matin pour leur signaler nos travaux sur les questions environnementales et leur dire que notre porte était ouverte », a déclaré le président du régulateur des télécoms. « Je crois que le dialogue est encore possible. C’est vraiment la toute dernière ligne droite, on est à moins de deux mois vraisemblablement du lancement de la 5G. C’est le bon moment pour organiser ce dialogue », a-t-il dit lors d’une conférence.

Sébastien Soriano, qui quittera son poste en janvier 2021, a fait savoir que le principal regret de son mandat est justement ce débat sur la 5G. « Il y a eu un manque d’explication, d’anticipation sur le fait que nous sommes à un moment démocratique particulier », a-t-il estimé. « Je crois qu’aujourd’hui, il y a une exigence de nos concitoyens sur un certain nombre de grandes décisions qui sont prises. Ils souhaitent peser ». Pour les Français, « le progrès n’est plus une évidence et encore moins le partage des fruits du progrès ». À voir donc si toutes ces bonnes intentions suffiront à convaincre les maires.

4 / 5 ( 1 vote )