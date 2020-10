Microsoft autorise ses employés à faire du télétravail à vie

Une révolution. Microsoft a décidé d’autoriser ses employés à travailler depuis leur domicile de façon permanente. Par contre, ceux qui feront ce choix devront renoncer à leur espace de travail dédié dans les locaux du géant américain !

La société américaine a «partagé en interne des lignes directrices cette semaine pour offrir des options à nos employés afin de planifier à l’avance le moment où nous pourrons retourner au travail en toute sécurité». «Notre objectif est de faire évoluer la façon dont nous travaillons au fil du temps», a indiqué un porte-parole. «Notre modèle hybride offre de la flexibilité et permet à certains employés de continuer à travailler à domicile tandis que d’autres retourneront sur les sites de travail Microsoft».

«La pandémie du Covid-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler selon des modes nouveaux», a estimé Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft, citée dans la note transmise aux employés. «Nous offrirons autant de flexibilité que possible pour prendre en charge les styles de travail individuels, tout en équilibrant les besoins de l’entreprise et en veillant à vivre notre culture» d’entreprise, ajoute-t-elle.

Certains postes ne pourront toutefois pas être assurés en télétravail permanent, comme ceux nécessitant l’accès aux laboratoires de recherche sur les logiciels, l’accès aux centres de données ou aux formations du personnel. En bref, il fait bon travailler chez Microsoft !

4 / 5 ( 1 vote )