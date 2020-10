Le Pakistan interdit TikTok pour «contenus immoraux»

Sur les traces des États-Unis. Le Pakistan a interdit TikTok pour diffusion de contenus «immoraux», après avoir récemment bloqué pour les mêmes raisons les principales applications de rencontre. «L’application n’a pas pleinement respecté les instructions, c’est pourquoi des directives ont été données pour le blocage de l’application TikTok dans le pays», a déclaré l’Autorité des télécommunications du Pakistan (PTA) dans un communiqué. La PTA avait précédemment émis deux avertissements à TikTok, lui demandant de bloquer les contenus «immoraux, obscènes et vulgaires».

Arslan Khalid, un conseiller du premier ministre chargé des médias numériques, avait récemment affirmé que «l’exploitation, l’objectivation et la sexualisation des jeunes filles sur TikTok» causaient des souffrances aux parents.

Dans un communiqué, TikTok a déclaré «espérer parvenir à un accord qui nous aiderait à servir la communauté en ligne dynamique et créative du pays». Le Pakistan s’est lancé dans une chasse aux contenus immoraux sur internet. Début septembre, il a interdit des applications de rencontres, comme Tinder et Grindr. Fin août, il avait intimé à Youtube, filiale de Google, de bloquer «les contenus vulgaires, indécents, immoraux, les images de nus et les discours de haine». En bref, la police des bonnes moeurs est en fonction au Pakistan…

